Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat erneut den japanischen Nationalspieler vom FC Augsburg ausgeliehen. Das bestätigte der Verein am Samstag. Der 26-Jährige war bereits in der vergangenen Saison vom FC Augsburg ausgeliehen und hatte maßgeblichen Anteil an der Bundesliga-Rückkehr der Fortuna, heißt es von Seiten der Fortuna.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder zu meinem Verein und in meine Stadt zurückkehre. Die nächste Saison in der Bundesliga wird für die Fortuna und für mich eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue", wird der Japaner vom Verein zitiert, "Ich würde mich freuen, wenn wir von unseren Fans die gleiche großartige Unterstützung wie in der letzten Spielzeit erhalten.“

Auch Cheftrainer Friedhelm Funkel zeigt sich zufrieden: „Wir freuen uns sehr, dass Takashi Usami wieder bei uns ist. Er hat vor allem in der Rückrunde der vergangenen Saison fantastische Leistungen gezeigt und war ein wichtiger Bestandteil unserer Aufstiegsmannschaft. ‚Taka‘ wird auch in der kommenden Spielzeit eine besondere Rolle in unserem Team einnehmen.“ red