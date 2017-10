Einer ereignisreichen Anfangsphase folgen 30 eher unspektakuläre Minuten. Fortuna wird mit zunehmender Spieldauer besser.

Bochum. Sechs Tage nach dem 0:1 in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach kehrte Fortuna Düsseldorf wieder in den Alltag der 2. Fußball-Bundesliga zurück. Beim VfL Bochum sollte der sechste Dreier in Folge her. Zur Pause steht es im ausverkauften Stadion an der Castroper Straße 0:0.

Im Vergleich zum Derby gegen die Borussia stellte Fortunas Cheftrainer Friedhelm Funkel drei Mal um. Kaan Ayhan, Adam Bodzek und Takashi Usami rückten für André Hoffmann, Oliver Fink und Benito Raman in die erste Elf.

Den besseren Auftakt erwischte der VfL. Im Anschluss an einen Eckball kam Felix Bastians frei zum Abschluss (5.), Florian Neuhaus klärte auf der Linie für seinen bereits geschlagenen Torhüter Raphael Wolf - eher hinter der Linie als darauf. Doch Schiedsrichter Benjamin Cortus entschied nicht auf Tor für die Blau-Weißen.

Diese Szene weckte die zu Beginn etwas schlafmützig wirkende Fortuna auf. Auf der anderen Seite war es ebenfalls Neuhaus, der den ersten sehenswerten Abschluss zeigte (11.). Doch das war es dann erstmal mit den nennenswerten Offensivaktionen beider Teams. Die Beste für die Düsseldorfer hatte Rouwen Hennings (34.), der seinen Kopfball allerdings nicht gut platzierte und Bochums Schlussmann Manuel Riemann damit vor keine Probleme stellte.