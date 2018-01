Marbella. Kurz nach 16 Uhr erreichte der Fortuna-Tross am Mittwoch das Hotel Melia Banus in Marbellas Nobel-Stadtteil Puerto Banus. Die Bedingungen sind perfekt, das Wetter herrlich. Die Stunde Verspätung, die bereits durch die späte Ankunft des Fliegers aus Paris in Düsseldorf entstanden war, führte dazu, dass das Training gecancelt wurde und kurzerhand ein Strandlauf angesetzt wurde. Nur knapp 200 Meter ist der herrliche Sandstrand vom Hotel entfernt. Trainer Friedhelm Funkel verzichte hingegen auf die Laufeinheit und gab ein erstes Interview über seine Vorstellungen, wie das Trainingslager unter spanischer Sonne bis zum Mittwoch nächster Woche ablaufen soll.

Mit im Mannschaftskreis dabei sind nicht nur die zuletzt angeschlagenen Michael Rensing und Adam Bodzek, sondern auch Neuprofi Kianz Froese und Maduka Okoye, der quasi als Torwart-Backup dabei ist. Ohnehin hat der Cheftrainer im Trainingslager gerne vier Torhüter zur Verfügung.

Ab Donnerstag ist das Training auf einem Platz im Stadtteil Istan auf der anderen Seite der Schnellstraße. Zweimal am Tag bittet das Trainerteam zu Übungseinheiten. Das Spiel am Samstag findet entgegen früherer Planungen nicht in Marbella statt, sondern wird in Gibraltar, rund 40 Kilometer entfernt von Marbella ausgetragen.