Am Sonntag ist Rot-Weiß Koblenz der Auftaktgegner. Die Bilanz von Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal ist ziemlich durchwachsen.

Düsseldorf. „Und alles nur, weil ich dich liebe“. Diese Liedzeile der Toten Hosen ist eng mit dem Aufstieg 2018 in die Fußball-Bundesliga verbunden. Die Fortuna und der DFB-Pokal – das war zuletzt jedoch keine „Liebesbeziehung“ für den Sieger von 1979 und 1980. In den fünf jüngsten Zweitliga-Saisons kamen die Rot-Weißen nie über die zweite Runde hinaus. Zudem gab es deftige Klatschen: 1:5 in Nürnberg (2015), 1:6 in Hannover ein Jahr später. Seit 2013 gab es gar zwei Mal das Aus in Runde eins (Wiedenbrück und Würzburg).

Und auch an Koblenz hat der Klub nicht die besten Erinnerungen. 2010 unterlag die Fortuna dem damaligen Drittligisten TuS mit 0:1. Letztmals ins Achtelfinale ging es 2012 als Bundesligist. Kurz vor Weihnachten war aber in Offenbach (0:2) Schluss. Ein Spiel, das als Wendepunkt gesehen wird: Nach starker Hinrunde in der Liga folgten tabellarischer Absturz und Abstieg.

Am Sonntag (15.30 Uhr) nimmt die Fortuna einen neuen Anlauf. Wieder geht es ins Stadion Oberwerth. Dieses Mal zum Fünftligisten TuS Rot-Weiß Koblenz – nicht die TuS von 2010. Das Achtelfinale soll es mindestens sein. Das würde dem Verein mehr als eine halbe Million Euro bescheren. Bei einem Einzug ins Viertelfinale wird bereits eine siebenstellige Prämie ausgeschüttet. tke