Düsseldorf. Fortuna buhlt doch weiter um Rouwen Hennings. Perfekt ist die Rückkehr des Stürmers aber noch nicht. Die Aussage des 29-Jährigen, in Burnley bleiben zu wollen, hat in der Clubzentrale des englischen Erstligisten hektische Betriebsamkeit ausgelöst. Denn behalten will der FCB Hennings nicht. Denn für ihn gibt es dort keine Verwendung mehr, und eine Million Euro Gehalt hätten dann nur noch auf der Tribüne gesessen, wenn der Verein keinen Abnehmer für Hennings findet. Fortuna will die Gunst der Stunde nutzen und den Preis drücken.

Hennings selbst möchte unbedingt in Düsseldorf bleiben, weil sich seine Frau und seine drei Kinder hier so wohl fühlen, dass sie diese Umgebenung nicht schon wieder aufgeben wollen. Die Taktik, die Rückkehr nach England anzukündigen, war nur gewählt worden, um die Einigung voranzutreiben. Der „Express“ meldet, dass nur noch ein paar Unterschriften fehlen.

Fortuna macht Transferaktivitäten von Hennings-Rückkehr abhängig

Hilfreich wäre es, wenn der 29-Jährige „bleibt“. Hennings ist nicht nur in der Mannschaft und bei den Fans sehr beliebt, sondern er könnte auch von der weiteren Entwicklung der Mannschaft profitieren. In Florian Neuhaus ist zum Beispiel ein Spieler verpflichtet worden, der die Spitzen einsetzen kann. Zudem würde es Fortunas Verhandlungstaktik erklären, warum nicht längst ein Stürmer verpflichtet wurde. Ungeachtet dessen soll ein weiterer Angreifer geholt werden – notfalls könnte dieser aber auch dann in den letzten Tagen, kurz vor Schließung des Transferfensters, verpflichtet werden. Das gilt aber auch nur, falls Hennings tatsächlich kommt und Ihlas Bebou nicht noch den Verein wechselt. kri