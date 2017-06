Nach dem Wechsel aus Hannover zur SpVgg Greuther Fürth 2013 absolvierte Gießelmann auch sechs Begegnungen im DFB-Pokal sowie im Relegationshinspiel gegen den Hamburger SV im Jahr 2014. In der vergangenen Spielzeit stand der 25-Jährige 29 Mal in der Startelf der Franken und verfügt also über genügend aktuelle Spielpraxis, um der Fortuna sofort helfen zu können. In einem Alter von 25 Jahren ist ein Profi auch kein Perspektivspieler mehr, der noch aufgebaut werden müsste.

Outback

Länderspiele Marco Kurz, Fortunas Ex-Trainer, hat einen neuen Job gefunden. Beim australischen Erstligisten Adelaide United heuerte der 48 Jahre alte Fußballlehrer jetzt an. Für Fortunas Stürmer Ihlas Bebou und die togolesische Nationalelf gab es im Qualifikationsspiel zum Afrika-Cup in Algerien eine 0:1-Niederlage. Die türkische Nationalelf siegte hingegen mit 4:1. Kaan Ayhan, der zuvor im Test gegen Mazedonien die vollen 90 Minuten absolviert hatte, kam da nicht zum Einsatz.

Jörg Eicker (52) ist der Nachfolger von Paul Jäger als Finanzvorstand. Doch der ehemalige CFO (Chief Financial Officer) des Finanzdienstleisters Grenke schlüpft nicht komplett in die Fußstapfen des Fortuna-Urgesteins, das zum 30. Juni dieses Jahres aus diesem Amt ausscheidet. Eicker wird für drei Jahre (nur) ehrenamtlich die Aufgabe des Finanzvorstandes übernehmen. „Ich freue mich sehr, dass wir in Jörg Eicker einen ausgewiesenen Fachmann für unseren Verein gewinnen konnten“, sagte Reinhold Ernst, der Aufsichtsratsvorsitzende der Fortuna. „Da er den Vorstandsposten ehrenamtlich ausüben wird, werden wir – wie angekündigt – alle Ressourcen auf den Sport und die weitere sportliche Entwicklung konzentrieren können.“

Eicker wird von Fortuna als „anerkannter Finanzfachmann“ in ihrer Pressemeldung ausgewiesen. Er war auch mehrere Jahre im Bankenbereich in verschiedenen Funktionen für in Düsseldorf ansässige Finanzinstitute international tätig. „Nach guten und interessanten Gesprächen freue ich mich, gerade als Düsseldorfer auf die Aufgabe bei der Fortuna“, sagte Eicker in einer ersten vom Verein übermittelten Reaktion. „Das wird sicherlich auch mit einigen Herausforderungen verbunden sein.“

Die Bestellung von Fortunas Vorstandsmitglied Sven Mühlenbeck, der dort die Ressorts Infrastruktur, Organisation, Spielbetrieb und Sicherheit verantwortet, wurde vom Aufsichtsrat für einen weiteren Zeitraum bis zum 31. Dezember 2018 verlängert. „Ich freue mich auf viele spannende Projekte“, sagte Mühlenbeck. „Hier ist in erster Linie der Bau des neuen Nachwuchsleistungszentrums zu nennen.“