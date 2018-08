Marcel Sobottka zeigt sich nach dem Sieg im Pokal selbstkritisch. Der Kapitän benennt, was die Fortuna beim Start in die Saison besser machen muss.

Zufriedenheit ist Stillstand. Und Stillstand ist Rückschritt. Getreu dieser Maxime analysierten die Fußball-Profis von Fortuna Düsseldorf wenige Minuten nach dem Abpfiff im Koblenzer Stadion Oberwerth die erfolgreich gestaltete Begegnung gegen den heimischen Fünftligisten Rot-Weiß.

Das 5:0 in der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs am Sonntag war ein souveräner und jederzeit konzentrierter Auftritt des Bundesliga-Aufsteigers. Nicht mehr und nicht weniger.

Und obwohl das Resultat gegen die Amateure aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar von niemandem überbewertet wurde, zeigte sich einer danach dennoch kritisch. „In der ersten Hälfte haben wir es gut gemacht und die Tore erzielt. In der zweiten war es nicht mehr so gut. Für das erste Bundesliga-Spiel brauchen wir eine Steigerung“, sagte Mittelfeldspieler Marcel Sobottka.

Der in Abwesenheit der verletzten Oliver Fink und Adam Bodzek als Kapitän agierende 24-Jährige hatte damit nicht Unrecht und wollte gewiss nicht den Miesepeter geben oder um jeden Preis ein Haar in der Suppe suchen. Dafür war der Gegner schlichtweg kein ernsthafter Gradmesser für die Fortuna.

Folglich hatte sich der Favorit im Gegensatz zu anderen Klubs aus der 1. oder 2. Liga nicht blamiert. Aber selbst die positiven Aspekte kümmerten Sobottka wenig: „Der Sieg hier war ein Muss. Aber es muss mehr von uns kommen. Und es wird mehr kommen“, erklärte er und präzisierte mit Blick auf den Bundesliga-Start am Samstag gegen Augsburg (15.30, Arena), was er und seine Mannschaft verbessern wollen: „Wir müssen über 90 Minuten konsequenter spielen“, forderte der Kapitän. Dass in Koblenz Temperaturen von 30 Grad herrschten und spätestens nach dem 5:0 durch Benito Raman das Tempo zurecht gedrosselt wurde, waren für Sobottka keine Argumente.

Ähnlich äußerte sich Innenverteidiger Kaan Ayhan: „Die Abläufe haben noch nicht zu 100 Prozent funktioniert. In der zweiten Hälfte waren die Beine müde und der Kopf hat nicht mehr so mitgemacht.“ Und immer wieder fielen die Begriffe „Steigerung“ und „Augsburg“.

Kein echter Gradmesser mit Blick auf den Liga-Start gegen Augsburg

Friedhelm Funkel nahm die Worte seines Mannschaftskapitäns zur Kenntnis: „Das ist schön, wenn der Anspruch des Kapitäns so ist. Wir hätten natürlich noch das eine oder andere Tor machen können. Aber es war auch sehr warm und der Gegner hat tief gestanden. Also ist das kein Kritikpunkt von mir.“

Fortunas Cheftrainer wird der kritische Ansatz seiner Spieler trotzdem gefallen haben. Nach Siegen in einem Pokalspiel gegen einen Klub, der vier Ligen tiefer spielt, ist es aber oftmals schwierig, über Positives und Negatives zu sprechen. Das Spiel in Koblenz gehörte dazu. Die zwei schnellen Treffer von Dodi Lukebakio nahmen den Amateuren „schnell den Wind aus den Segeln“, wie Sobottka anmerkte.

Ein Gradmesser mit einer Vielzahl an Erkenntnissen für den Auftakt gegen Augsburg hat das Pokalspiel aber in der Tat nicht geliefert. Unter dem Strich steht, dass die Fortuna genau das ablieferte, was nötig war. Ab dem kommenden Wochenende muss es ganz sicher anders werden. So wie es Marcel Sobottka fordert.