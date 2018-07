Friedhelm Funkel fordert seine Spieler auf, in der Bundesliga nicht nur mehr zu laufen als der Gegner - sie sollen auch "eklig" auftreten.

Düsseldorf. Das Trainingslager im Westerwald wird den Spielern von Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf als Knochenmühle, aber auch als wertvolle Basis für etwaige große Taten in Erinnerung bleiben. Die harte Arbeit ist sehr wichtig, meinte der Trainer, nachdem die Spieler in der letzten Einheit am Wiesensee erneut eine Dreiviertelstunde nur Läufe in relativ hohem Tempo absolviert hatten. „Wir müssen uns in allen Bereichen verbessern, das gilt auch für das Läuferische“, sagte Friedhelm Funkel, der glaubt, das nicht alles individuell gesteuert werden muss. „Es gibt einige Situationen, da muss sich jeder Spieler durchbeißen. Auch im Spiel gibt es keine Rücksicht, ob ein Spieler müde ist oder nicht.“

Fortunas Cheftrainer kündigte an, dass die Belastung noch höher werden wird. „Jetzt sind erst einmal die Grundlagen gelegt“, sagte Funkel. Als „Bonbon“ innerhalb der sehr langen Vorbereitung gibt es nach dem zweiten Trainingslager in Maria Alm noch einmal fünf Tage frei. „Danach haben wir noch drei Wochen, in denen wir uns dann auch die Frische für den Start holen“, erklärte Funkel.

Ärgerlich sind für den 64-Jährigen nach den Tagen im Westerwald jedoch die Verletzungen von Oliver Fink und Adam Bodzek: „Dass zwei Führungsspieler jetzt fehlen werden, ist sicherlich nicht gut, auch weil Adam in einer so guten Verfassung war, wie ich ihn noch nicht erlebt habe.“

Großartig Zeit, sich mit den neuen Spielern zu unterhalten, hatte Funkel noch nicht. „Ich will auch erst einmal sehen, wie sie sich in der Gruppe einfügen. Gespräche folgen im zweiten Trainingslager“, sagte der Trainer-Routinier. „Aber ich bin das hier so gewohnt, dass die Mannschaft die Jungs so super aufnimmt.“