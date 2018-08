Tausende Fans kamen zur Saisoneröffnung an den Flinger Broich, um mit den Fans zu feiern. Nur die Rheinbahn spielte nicht mit.

Düsseldorf. Einchecken und zeigen, dass man in der ersten Liga bestehen kann und nicht abstürzt. Das wollte die Fortuna bei ihrer Saisoneröffnung am Samstag mit einer großen Party beweisen. Das hat gut geklappt, denn die Fans strömten zu Tausenden zum Flinger Broich, um ihre Aufstiegshelden zu bewundern. Jetzt muss der Flieger nur noch Vollgas geben, damit der Ausflug in die erste Liga nicht nach einem Jahr schon zu Ende ist.

Nur die Rheinbahn trübte die Partylaune ein wenig. Denn es gab Probleme bei der Anreise. Viele Fortuna-Fans, die mit dem Bus fahren wollten, standen an den Haltestellen und konnten nicht mitfahren, weil die Rheinbahn nur nach dem normalen 20-Minuten-Takt fuhr und kurze Busse eingesetzt hatte, die natürlich völlig überfüllt waren. „Wir hatten keine Informationen, dass die Fortuna ihre Saisoneröffnung feiert. Von daher konnten wir uns nicht darauf einstellen“, sagte Rheinbahn-Sprecher Georg Schumacher. Dem widerspricht allerdings Fortuna-Chef Robert Schäfer: „Von uns sind alle Beteiligten, wie Stadt, Stadtwerke und Rheinbahn rechtzeitig informiert worden.“ Zumindest für den Abtransport stellte die Rheinbahn noch einige Gelenkbusse zur Verfügung.

Für die Fans ist dagegen klar, dass man noch lange auf der Erstliga-Wolke schweben wird. „Die Mannschaft ist gut genug, um das zu schaffen“, ist sich Jörg Reichard sicher. Und der muss es wissen. Seit 1999 hat er genau drei Spiele des Vereins verpasst. „Im Vorjahr habe ich die Partie in Bochum verpasst, weil ich nicht anders Urlaub nehmen konnte und in Madrid war. Zweimal habe ich keinen Urlaub bekommen, um zu den Auswärtsspielen zu fahren.“ Beim Trainingslager in Maria Alm war er natürlich in den vergangenen Jahren auch immer dabei.“ Einmal Fortuna-Fan, immer Fortuna-Fan. „Das kann man auch gar nicht erklären. Vielleicht ist es die Tradition, keine Ahnung.“ Natürlich ist die Umbenennung der Arena auch ein Thema bei den Fans. „Der Name ist Suboptimal. Es gibt so viele Menschen, die Probleme mit den Spielen haben, das muss man nicht auch noch bewerben“, meint Reichard.

Den größten Jubel gab es bei der Vorstellung der Mannschaft

Den großen und kleinen Fans wurde einiges zur Unterhaltung geboten. Beim Stand des Kinderhospiz gab es lustige Glitzertattoos und bunte Luftballons. „Fortuna unterstützt uns schon sehr lange und darüber sind wir sehr dankbar“, sagt Sprecherin Nora May. Im Vorjahr durften einige sogar als Einlaufkinder auflaufen.