27.599 Zuschauer im ausverkauften Revierstadion von Bochum sahen ein intensives Spiel, in dem Torchancen Mangelware waren und das am Ende beinahe folgerichtig mit 0:0 endete. Damit bleiben die Düsseldorfer drei Punkte vor Verfolger Holstein Kiel und sieben Zähler vor Rang vier. mehr

1:0 gegen Darmstadt - Fortuna Düsseldorf festigt Spitzenposition

Fortuna Düsseldorf festigt die Spitzenposition am elften Spieltag durch einen Heimsieg gegen Darmstadt. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel gewinnt am Ende mit 1:0. Goldener Torschütze war Kujovic, der bereits in der zweiten Minute per Kopf zur frühen Führung traf. mehr