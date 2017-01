Düsseldorf. Neuzugang Andre Hoffmann hat sich im Training am Donnerstag einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus. Am Telecom Cup, der am Samstag stattfindet, wird er definitiv nicht teilnehmen. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

"Ich bin bei der Fortuna großartig aufgenommen worden und fühle mich extrem wohl hier. Umso bedauerlicher ist jetzt die Verletzung in der Vorbereitung. Aber ich werde alles dafür tun, damit ich der Mannschaft schnell wieder helfen kann", sagte der Defensivspezialist.

Auch Christian Gartner wird aufgrund einer Blessur am Knöchel für den Telecom Cup ausfallen.