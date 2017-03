Düsseldorf. Die Deutsche Fußball Liga hat sämtliche Terminierungen bis zum Saisonende vorgenommen. Demnach spielt die Fortuna am Ostersonntag, 16. April, um 13:30 Uhr bei Dynamo Dresden und am Freitagabend, 21. April, um 18:30 Uhr gegen den FC St. Pauli.

Am Sonntag, 30. April, reist die Fortuna zu Hannover 96 (Anstoß: 13:30 Uhr). Die drittletzte Partie der Saison bestreiten die Rot-Weißen am Samstag, 6. Mai, um 13:00 Uhr im heimischen Stadion gegen die Würzburger Kickers.

Die Begegnungen der letzten beiden Spieltage werden wie gewohnt alle zeitgleich angepfiffen (15:30 Uhr). So reisen die Fortunen am Sonntag, 14. Mai, nach Nürnberg. Die letzte Partie der Saison wird am Sonntag, 21. Mai, gegen den FC Erzgebirge Aue ausgetragen.

Mit der Terminierung scheint die Clubführung nicht ganz einverstanden zu sein. Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer kommentiert die Ansetzungen wie folgt: „Ich ärgere mich sehr darüber, dass die DFL schon wieder ein Heimspiel der Fortuna an einem Freitag angesetzt hat. Das Spiel gegen St. Pauli ist schon das achte Heimspiel, das wir an einem Freitag spielen müssen, davon sechs hintereinander. Wir hatten schon nach der Hinrunde die DFL aufgefordert, hier für einen Ausgleich zu sorgen."