Düsseldorf. Spiele gegen Union Berlin haben bei und für Fortuna Düsseldorf in den vergangenen Jahren immer wieder eine besondere Bedeutung gehabt. Auf den Tag genau vor 13 Jahren standen sich beide Clubs im ersten Pflichtspiel der Geschichte der Multifunktionsarena gegenüber. Gustav Policella und Mariano Pasani per Freistoß sorgten damals für den 2:0-Erfolg der Fortuna vor 38 123 Zuschauern. 2010/11 gelang den Düsseldorfern in der mobilen Arena neben dem großen Stadion, die aufgrund des Eurovision Song Contest eigens errichtet wurde, mit einem 3:0 der höchste Sieg über die „Eisernen“.

Am Sonntagmittag war es zweifellos die tabellarische Voraussetzung, die das Aufeinandertreffen mit dem Club aus der Hauptstadt besonders machte. Schließlich ging die Fortuna als Tabellenführer in den fünften Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Zur Pause führt die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel nach einer ansehnlichen ersten Hälfte durch einen Treffer von Marcel Sobottka (17.) verdient mit 1:0.

Mit Benito Raman stand einer der beiden „Last-Minute-Einkäufe“ in der Startformation, Takashi Usami nahm zunächst auf der Ersatzbank Platz. Die Düsseldorfer hatten von Beginn optische Vorteile und mehr Ballbesitz in der gefährlichen Zone vor und im Strafraum. Kaan Ayhan (13.) und Sobottka (16.) verbuchten die ersten guten Möglichkeiten, auf der Gegenseite zeigten sich die Berliner durch Angreifer Sebastian Polter (11.), der mit seinem Schuss aber am glänzend reagierenden Torhüter Raphael Wolf scheiterte.

Eine Standardsituation bescherte der Fortuna dann die Führung. Nach einem Eckball von Niko Gießelmann kam André Hoffmann zunächst nicht richtig zum Kopfball. Über Umwege landete der Ball dann vor den Füßen Sobottkas, der seinen dritten Saisontreffer erzielte. Der Rückstand schockte die Berliner nicht. Union tat nun mehr für die Offensive, das ermöglichte der Fortuna Räume zum Kontern. Raman (25.) und Sobottka (28.) verpassten das mögliche 2:0.