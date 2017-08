20 Jahre alt, erst wenige Monate da und vielleicht schnell wieder weg. Trotzdem reden alle über Florian Neuhaus. Fast alle.

Düsseldorf. Friedhelm Funkel hat sich eine eiserne Regel gegeben: Er redet nach den Spielen seiner Mannschaft nicht öffentlich über Einzelne. Lob und Tadel gibt es von Angesicht zu Angesicht, nicht über Presse, Funk und Fernsehen.

Das war auch am Samstagnachmittag so. Die Fortuna hatte 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen und damit die Punkte fünf, sechs und sieben der drei Spiele alten Zweitliga-Saison eingefahren. Und weil Mittelfeldspieler Florian Neuhaus dabei erneut eine Hauptrolle gespielt hatte, hätten die anwesenden Reporter zu gern erfahren, was der routinierte Fußballlehrer von der Leistung seines neuen Shootingstars hält. Doch Funkel blieb sich treu und sagte: „Alle haben es gut gemacht, ich bin keiner, der irgendeinen heraushebt.“

Das taten dann andere, Neuhaus’ Mitspieler, die allesamt höchst angetan waren von der starken Leistung des 20-Jährigen. „Einige richtig gute Aktionen“ hatte Oliver Fink gesehen. Und war damit nicht allein. Neuhaus hatte im defensiven Mittelfeld nicht nur zahlreiche Angriffe der Gäste gestoppt und Lücken zugelaufen, er war auch offensiv ein Motor und entschied das Spiel nach 76 Minuten mit seinem herrlichen Fernschuss zum 2:0. Sein zweites Saisontor nach dem Ausgleichtreffer zum Auftakt gegen Braunschweig (2:2).

Bei eben jenem ersten Heimspiel war Neuhaus noch etwas unverhofft zum Einsatz gekommen, weil sich Fink verletzt hatte und vor der Pause raus musste. Bereits da staunte der ein oder andere Beobachter, wie filigran sich der jugendlich wirkende U 20-Nationalspieler über den Rasen bewegt. Nun, zwei Startelf-Einsätze in Bielefeld (Pokal) und gegen Kaiserslautern später, überrascht das niemanden mehr. Wie selbstverständlich fordert er Bälle, spielt kluge Pässe. Gegen Lautern waren es 26, 25 davon kamen an. Dazu schoss er fünf Mal aufs Tor, Bestwert aller Fortunen.

„Er weiß immer, wo der Gegner in seinem Rücken ist“

„Gute Orientierung, bleibt ruhig am Ball, Abschlussstark, da wächst etwas heran“, befand Kapitän Fink. Und Abwehrspieler Niko Gießelmann sagte: „Ein sehr ballsicherer Typ, man kann ihn immer anspielen.“ Weil Neuhaus eine Gabe habe, die nur wenige in dem Alter schon so ausgeprägt mitbringen: „Er weiß immer, wo der gegnerische Spieler in seinem Rücken ist.“ Eine Drehung in die falsche Richtung war nicht zu sehen. Ebenso wenig übermütige Dribblings oder Leichtsinnspässe.