Düsseldorf. Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel muss in nächster Zeit auf Mannschaftskapitän Oliver Fink und Adam Bodzek verzichten. Das vermeldete der Verein am Dienstagvormittag.

Fink hat einen Faserriss in der Wade, der nun auch zu Problemen in seiner Achillessehne geführt hat. Bodzek erlitt im Testspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal eine Rippenfraktur. red

