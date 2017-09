„Das war über 90 Minuten gesehen ein sehr intensives Fußballspiel. In der ersten Hälfte haben wir sehr gut gespielt. Dann wurde St. Pauli stärker. In der zweiten Häölfte heben wir läuferisch und kämpferisch üb erzeugt und alles, was die Mannschaft drin hat, auf den Platz gebracht. Kompliment für die Mannschaft, die auch das notwendige Glück gehabt hat, zum Beispiel als Julian Schauerte den Ball von der Linie köpft.“

Friedhelm Funkel, Trainer der Fortuna

„In den ersten 30 Minuten haben wir etwas mit dem Schicksal gehadert. Da muss nicht hinterher über den Schierdsrichter schimpfen. Nach den 60 Minuten, die danach kamen, kann ich vor der Mannschaft nur den Hut ziehen, bei unserer personellen Situation, weil wir alles reingeworfen haben.“

Olaf Janßen, Trainer des FC St. Pauli