Bad Leonfelden (dpa) - Der FC Erzgebirge Aue hat Stürmer Emmanuel Iyoha von Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf für ein Jahr auf Leihbasis verpflichtet. Der 20-Jährige traf am Montagnachmittag im Österreich-Trainingslager des Fußball-Zweitligisten ein, wo er ab Dienstag mittrainieren soll. «Ich weiß, dass Aue viele spielerische Lösungen sucht und den Ball nicht nur nach vorn schlägt. Das kommt meiner Spielweise entgegen. Ich freue mich auf die Chance, die ich hier bekomme», sagte Iyoha unmittelbar nach seiner Ankunft in Bad Leonfelden.

Bei Fortuna feierte der 1,91 Meter große Angreifer am 23. Oktober 2015 gegen RB Leipzig sein Debüt in der 2. Bundesliga. Es folgten 21 weitere Einsätze im deutschen Fußball-Unterhaus, ehe Iyoha zur Saison 2017/18 an den Drittligisten VfL Osnabrück verliehen wurde. In Aue soll der Deutsch-Nigerianer weiter Spielpraxis sammeln und den Konkurrenzkampf im Sturm beleben. «Wir wollten einen spielfreudigen, schnellen und großen Stürmer haben - diese Eigenschaften treffen alle auf Emmanuel zu. Jetzt suchen wir noch einen Typ Angreifer, der sich in jeden Ball wirft, der viel anläuft und in der Box die Bälle über die Linie drückt», sagte Trainer Daniel Meyer.