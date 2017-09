Fortuna empfängt am Mittwoch Jahn Regensburg. Die Defensivstärke und Ordnung sind wichtig.

Düsseldorf. Wer in Düsseldorf nach fünf Ligaspielen, 13 Punkten und der Tabellenführung sagt, dass es in der nächsten Auswärtspartie vielleicht mal nicht so gut laufen könnte, wird als übler Pessimist beschimpft. Wer aber nach einer 1:3-Niederlage der Fortuna in Fürth erklärt, dass doch alles schlecht sei, erhält breite Zustimmung. Dieses Phänomen ist nicht nur auf die Stadt Düsseldorf beschränkt, aber hier erstaunlich stark ausgeprägt.

Fakt ist, dass die Fortuna einen schlechten Tag hatte, sich vielleicht zu sicherwar und für unverwundbar gehalten hatte, aber völlig verdient einen auf den Deckel bekommen hat. „Defensiv werden wir uns sicherlich nicht noch einmal so schlecht präsentieren“, sagte Trainer Friedhelm Funkel. Tatsächlich sah das alles viel zu leicht aus, wie die Fürther ihre Chancen und Tore herausspielen konnten.

Das Besondere an Fortunas Leistung war eigentlich, dass alle Feldspieler völlig daneben lagen und es keiner schaffte, den Hebel herumzureißen. Eigentlich könnte der Trainer die Anfangs-Elf von Fürth auch am MIttwoch gegen Regensburg in der heimischen Arena (18.30 Uhr) noch einmal auf den Platz schicken. Eine bessere Leistung, wahrscheinlich auch eine Wiedergutmachung, wären garantiert. Wie heißt es doch so schön: „Man darf hinfallen, muss aber gleich auch wieder aufstehen“.

Und diese Chance kommt in dieser englischen Woche so schnell wie sonst nie. Drei Tage später kann die Fortuna die Scharte auswetzen und eventuell sogar die Tabellenführung zurückholen.

Mit schon einem Prozent weniger funktioniert das in der 2. Liga nicht

Aber es muss einiges wieder besser laufen. Abspielfehler und Ballverluste in hoher Zahl stehen auf dem Index. Die Mannschaft muss wieder schneller spielen, und das Teamwork, dass die Fortuna in der ersten Saisonphase so stark gemacht hat, muss wieder zu sehen sein. In Fürth war jeder so sehr mit sich allein beschäftigt, dass es kaum sehenswerte und erfolgversprechende Kombinationen gab. Der Vergleich verbietet sich ja eigentlich. Aber so fühlte es sich an: neues Personal und alte Schwächen.

Training Am Dienstag trainiert die Mannschaft von Friedhelm Funkel um 10 Uhr, am Donnerstag ist um 10 Uhr Auslaufen – nach dem Regensburg-Spiel am Vorabend – und Training für die Reservisten. Am Freitag beginnt die Übungseinheit bereits um 9.30 Uhr.

„Wir haben heute sehr schwach verteidigt und defensiv keine Ordnung gefunden“, sagte Friedhelm Funkel. Diese Kritik ging vor allem an die Innenverteidigung. Andre Hoffmann und Kaan Ayhan, sonst jeweils die Zuverlässigkeit in Person, kamen oft einen Schritt zu spät, oder haben ihre Gegenspieler mehrfach aus den Augen verloren.