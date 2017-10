Es war gar nicht so sehr das Ergebnis, was für die Fortuna-Fans entscheidend war. Aber endlich mal wieder mit einer guten Mannschaft, die begeistert, leidenschaftlich auftritt und zudem noch Erfolge vorzuweisen hat, gegen den Nachbarn antreten zu können, hat für dieses wundervolle Kribbeln gesorgt. Das tut so gut nach Jahren der Mittelmäßigkeit und des Spotts von allen Seiten. Fortuna ist wieder eine Adresse, bei der man als Gegner nicht mehr mal eben die Punkte mitnehmen oder einen Pokalsieg feiern kann. Und dass die Funkel-Elf auch gegen Gladbach so gut mithalten kann, ist nun für viele keine Überraschung mehr.