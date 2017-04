Erst fehlt Sobottka der Durchblick, dann foult er unnötig.

Michael Rensing sieht beim 0:1 zwar unglücklich aus, ist aber machtlos, weil er nicht ahnen kann, dass seine Vorderleute den Ball unterlaufen. Wird in der „Elfmeter-Situation“ von Yabo berührt und wohl nicht andersherum. Aber nicht jeder Schiedsrichter hätte so entschieden. Ansonsten schuldlos an der Niederlage. Note: 3

Julian Schauerte braucht oft zu lange und bringt sich so selbst in Bedrängnis. Die Fehlpassquote war erschreckend, auch weil er zu ängstlich für Doppelpässe war. Kämpferisch war es in Ordnung. Note: 4+

Kevin Akpoguma war einer der Wenigen, die die Übersicht behielten und eine positive Zweikampfbilanz hatten – selbst vor der Pause. Note: 3

Alexander Madlung sorgte gleich mit seinem Stellungsfehler für Gefahr vor dem eigenen Tor, in seinem Rücken trifft Börner kurz danach zum 1:0. Wirkte in vielen Situationen hilflos und unsicher und war ein großer Risikofaktor. Note: 5

Lukas Schmitz brachte sein Tor mit einem kapitalen Fehlpass erstmal in Gefahr. Viele, viele seiner Pässe fanden nicht den Mitspieler. Im Zweikampf lange nicht überzeugend. Note: 4-

Adam Bodzek fand keine Ruhe im Aufbauspiel, kämpfte zwar, aber oft genug war er nicht Herr der Lage und musste zu Fouls greifen. Note: 4

Ihlas Bebou sorgte in der 39. Minute erstmals mit einem Heber an den Pfosten für Torgefahr. Leitete damit die Wende ein. Schnell geschaltet und präzise Torschütze Ayhan vor dem 1:1 bedient. In der ersten Hälfte ein Fortune, der auch mal einen Offensiv-Zweikampf gewann. Note: 3+

Kaan Ayhan ging ungemein engagiert und emotional zur Sache. Zunächst kopflos, später überlegt, suchte er die Offensive und traf mit seinem ersten Saisontor zum vermeintlich wichtigen 1:1. Nach dem Wechsel tauchte er unter. Note: 4

Marcel Sobottka lief viel, versuchte Löcher zu stopfen, wirkte aber ebenfalls bei Ballbesitz ohne Durchblick. Später passte er nicht auf, als er vor dem entscheidenden Elfmeter foulte und Gelb-Rot sah. Note: 5+

Emmanuel Iyoha kam überhaupt nicht richtig ins Spiel und wurde defensiv sehr gefordert. Ein wenig mehr Mut wäre hilfreich gewesen. Note: 4-

Rouwen Hennings stand im Zentrum mal wieder allein gegen zwei Hünen auf einsamem Posten. Konnte sich entsprechend auch nur selten Bälle erkämpfen oder sie sichern. Note: 4-

Özkan Yildirim sorgte nach seiner Einwechselung nicht für den erhofften Schwung. Note: 4

Schiedsrichter Gerach hatte Probleme mit dem Tempo des Spiels und wirkte in einigen Situationen überfordert. Einen zweiten Elfmeter hätte er geben können, aber wohl nicht müssen. Note: 4