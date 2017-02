Bebou zeigt als einziger Feldspieler gute Ansätze.

Michael Rensing reagierte zunächst glänzend, den frühen Rückstand konnte er aber nicht verhindern und war auch beim 0:2 machtlos. Note: 3

Julian Schauerte wusste angesichts der Schnelligkeit seiner Gegenspieler teilweise nicht, wie ihm geschah. Nach vorne konnte der sonst so offensivfreudige Verteidiger nichts bewirken. Note: 5+

Kevin Akpoguma hatte große Probleme ins Spiel zu finden, hatte aber auch Probleme im Stellungsspiel. Note: 4-

Alexander Madlung rettete einmal geschickt, als das 0:2 in der Luft lag, beim 0:1 war von ihm aber weit und breit nichts zu sehen. Hatte danach ein paar Fehlpässe zu bieten, die für Gefahr sorgten. Wirkt schlichtweg überfordert und nur schimpfen, reicht nicht. Note: 5

Lukas Schmitz sah beim 0:1 schlecht aus, weil er nicht mit Terodde hochsprang. In einigen Sprintduellen auf seiner Seite musste er seinem Gegenspieler den Vortritt lassen. Dann unterliefen ihm unbedrängte Fehlpässe, die zu Kontern einluden. Diese Leistung war schon bedenklich. Note: 5

Adam Bodzek konnte gar nicht so viele Lücken stopfen, wie sich bei den Kontern der Stuttgarter auftaten. Und er muss aufpassen, dass seine Fouls nicht als reiner Frust gesehen werden. Note: 4-

Ihlas Bebou hat immer wieder gute Ansätze, aber zum Abschluss kommt er einfach nicht. Da reicht der Gewinn eines Zweikampfes nicht aus, wenn der nächste Gegenspieler schon bereit steht. Note: 4+

Kaan Ayhan ist eifrig bemüht das Spiel zu ordnen und seine Form wiederzufinden. Doch meist kam er zu spät und konnte als Anspielstation das Spiel nicht ordnen. Note: 4-

Oliver Fink hatte gute Ideen, nur in der Umsetzung mangelte es. Seine Pässe in die Spitze kamen zu selten an. Manche Anspiele waren zu unkonzentriert. Er konnte seine Laufstärke nicht richtig einsetzen. Note: 4-

Marlon Ritter war dabei, bewegte aber kaum etwas. Ihm ist diese Leistung noch am wenigsten anzulasten, obwohl er mit unterging und beim 0:2 Julian Green laufen ließ. Note: 4-

Rouwen Hennings bewegte sich viel, rackerte unermüdlich. Nur mit vielen Anspielen kann er nichts anfangen, weil sie nicht genau genug sind. Er ist insgesamt nicht torgefährlich genug. Note: 4+

Jerome Kiesewetter fehlt die individuelle Klasse, um als Einwechselspieler in einem solchen Spiel noch etwas zu bewirken. Note: 4

Christian Gartner konnte dem Spiel keine Impulse mehr geben. Note: 4

Schiedsrichter Zwayer griff sehr schnell zu Gelben Karten und hielt die Linie nicht ganz durch. Note: 3-