Torhüter Rensing bleibt durchgehend fast ohne Arbeit.

Michael Rensing konnte sich sonst nur einmal auszeichnen, als er einen Ball über die Querlatte lenkte. Eine Faustabwehr gelang ihm nicht bei jedem Versuch Note: 3

Julian Schauerte konnte sich nur selten nach vorne einschalten. Hinten wirkte er solide, ohne aber völlig zu überzeugen. Nach der Systemumstellung wurde er für den offensiveren Jerome Kiesewetter geopfert. Note: 4

Kevin Akpoguma zählte zu den besseren Fortunen. Er schaltete sich sehr oft in die Offensive ein. Doch in Fürth klebte ihm das Pech am Körper. Erst fälschte er den Ball vor dem 0:1 entscheidend ab, dann traf er per Kopf nur den Pfosten des Fürther Tores. Note: 3-

Kaan Ayhan spielte seinen Part solide und war immer zur Stelle, wenn es kritisch wurde. Hatte defensiv keinerlei Probleme. Im Aufbauspiel fehlen seine Ideen. Note: 3-

Lukas Schmitz hat teilweise Flanken und Pässe im Programm, die dem Trainer die Haare zu Berge stehen lassen. Wenn die Flanken kommen, wird es dann auch gefährlich. Aber das kommt zu selten vor. Hinten wurde er einige Male überspielt. Note: 4-

Adam Bodzek war in Fürth der beste Fortune, der auch in den ersten 45 Minuten überzeugte. Viele Ballgewinne und kluge Pässe prägten sein Spiel. An ihm konnten sich seine Mitspieler aufrichten, taten das aber nicht. Note: 2-

Ihlas Bebou hatte nur wenige gute Szenen, in der er seine Stärken aber auch nur andeutete. Schade, dass er sich nicht mehr zutraut und bitter, dass er sich auch noch von anderen runterziehen lässt. Note: 4-

Oliver Fink war viel mit Schiedsrichterschelte beschäftigt, nachdem er früh Gelb kassiert hatte. Sein Spiel wirkte ungewohnt unkonzentriert und fehlerhaft. Note: 4-

Marcel Sobottka blieb fast unauffällig, obwohl er wie gewohnt hart gearbeitet und insgesamt wenig Fehler gemacht hat. Doch große Kreativität oder gar Gefahr nach vorne, ging von ihm nicht aus. Note: 4

Axel Bellinghausen versucht viel, aber fast ebenso viel passt derzeit nicht, Der Routinier spielt derzeit ähnlich glücklos wie die ganze Mannschaft. Zur Paus ausgewechselt. Note: 4-

Rouwen Hennings steht jetzt bei knapp 1000 Minuten ohne eigenen Torerfolg. Es ist ihm trotz seines Kampfgeistes anzumerken, dass er unter der Torflaute leidet. Es wurde besser, als ein zweiter Spieler in die Spitze ging. Note: 4-

Chrsitian Gartner brachte bei seiner Einwechslung Schwung. Die ganz großen Ideen hatte auch er nicht. Note: 4+

Jerome Kiesewetter kam nicht richtig ins Spiel. Note: 4-

Schiedsrichter Alt leitete insgesamt gut, bewertete einige Zweikämpfe falsch. Note: 3