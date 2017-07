Eigentlich benötigt das Spiel der Fortuna auch einen Spielgestalter, der die Spitzen einsetzt. Solche Spieler sucht man in der Club-Geschichte aber (fast) vergebens.

Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat derzeit 26 Profis im Kader – inklusive der drei Neuen Raphael Wolf, Niko Gießelmann und Florian Neuhaus sowie „Rückkehrer“ Rouwen Hennings. Es soll noch ein Stürmer (Havard Nielsen) kommen, ein Außenverteidiger und ein schneller Spieler für die (offensive) Außenbahn. Falls sich noch etwas in der Spätphase der Transferzeit tut, ist auch die Verpflichtung eines Innenverteidigers angedacht. Daraus ergeben sich zwei Fragen: Sucht die Fortuna nicht nach einem offensiven Mittelfeldspieler, der die Spitzen einsetzen kann, also einen Spielgestalter? Und wenn weitere drei Spieler kommen, wer wird die Fortuna bis zum 31. August noch verlassen? Denn Friedhelm Funkel will einen übersichtlichen Kader mit 20 bis 22 Feldspielern?

Eine große Tradition an „Zehnern“, wie sie Günter Netzer, Wolfgang Overath oder Kerem Demirbay darstell(t)en, hat Fortuna nicht. Gerd Zewe (Trikotnummer 3) hat das Spiel von weiter hinten gemacht, Petr Rada, Marco Christ und Michael Liendl hatten das Talent, aber nicht (immer) das Tempo. Und Spieler wie Michael Schütz, Andrzej Buncol, Holger Fach oder Klaus Allofs waren nicht in erster Linie mit der Aufgabe beschäftigt, die Bälle zu verteilen. Sergio Pinto hat sich dann schnell verletzt.

Kerem Demirbay weint jeder Düsseldorfer Fan übrigens noch dicke Tränen nach. In der vorletzten Saison war er der Spieler, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die Fortuna nicht abgestiegen ist. Der Verlust Demirbays konnte im vergangenen Jahr in keiner Weise kompensiert werden, obwohl die Verantwortung vom Trainer auf mehrere Schultern verteilt worden war.

Falls jetzt noch Havard Nielsen als neuer Stürmer kommt, ergibt sich auch das Problem, wer die Spitzen so einsetzt, dass sie Wirkung zeigen. Nur mit der Nominierung von zwei Spitzen erledigt sich noch lange nicht das Offensivproblem, das am Sonntag sogar gegen einen Oberligisten offensichtlich wurde. Es kamen zwar wieder einmal ein paar Flanken von den Flügeln, aber deren Ungenauigkeit ist bei Fortuna ja inzwischen fast schon legendär. Es wäre also sehr hilfreich, wenn noch ein Spieler verpflichtet werden würde, der das Anspielproblem lösen könnte. Florian Neuhaus kann vielleicht mal ein Spieler werden, der das Zeug dazu hat, aber der Ex-Löwe ist noch jung, nicht lange genug bei Fortuna und eher ein Achter als ein Zehner. Um die hochgesteckten Ziele zu erreichen, wäre eine Investition in einen Spielmacher sicher zielführend.