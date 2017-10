Ein Punkt in Bochum ist aller Ehren wert. Es war zwar eigentlich mehr drin, aber diesmal fehlten vielleicht der Instinkt für den richtigen Moment und auch das Glück. Wenn nicht alles nach Plan läuft, muss man auch ein Tabellenführer mal mit einem Punkt zufrieden sein. Ein Beinbruch ist das nicht, und enttäuscht hat die Mannschaft auch nicht. Obwohl bei vielen Fans die Ansprüche gestiegen sind und nun trotzdem von ihnen gegen Heidenheim am kommenden Sonntag ein klarer Sieg erwartet wird. Jetzt kommt es darauf an, den Punkt richtig einzuordnen und ihn als weiteren Schritt zu einer guten Platzierung zu sehen.