Keine Tore zur Pause zwischen Fortuna und Kaiserslautern. Düsseldorf ist nunmehr seit 518 Minuten ohne Tor.

Düsseldorf. Auch nach 45 Minuten gegen den 1. FC Kaiserslautern wartet Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf noch auf den ersten Pflichtspieltreffer im Kalenderjahr. Zur Pause des 20. Spieltags steht es beinahe wenig überraschend 0:0. Die beste Defensive der Liga aus der Pfalz (16 Gegentore) wurde von der inzwischen seit 518 Minuten torlosen Fortuna zumindest das eine oder andere Mal leicht in Verlegenheit gebracht.

Die größte Überraschung im Vorfeld war die Nominierung von Kaan Ayhan als zweiter Innenverteidiger neben Kevin Akpoguma. Der im Mittelfeld vakante Posten wurde von Axel Bellinghausen ausgefüllt. Auch Marcel Sobottka stand wieder in der Startformation.

Fortunas Start konnte sich durchaus sehen lassen. Bereits in der zweiten Minute hätte die Torflaute beendet sein können, als Bellinghausen von der linken Seite flankte und Ihlas Bebou fand. Doch der Togolese verweigerte den Abschluss und legte den Ball noch einmal quer – und fand einen FCK-Spieler.

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde erhöhte die Fortuna insgesamt den Druck auf die Gäste, doch eine echte Chance gab es lange nicht . An der gefährlichsten Szene war Kapitän Oliver Fink beteiligt, dessen Versuch in der 18. Minute in letzter Sekunde abgeblockt wurde. Bis zum Schuss von Bebou (37.) passierte dann wieder wenig. Das 0:0 zur Pause in einem mäßigen Spiel war die logische Konsequenz.