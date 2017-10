Spitzenreiter in 2. Liga

Düsseldorf (dpa) - Der Siegeszug von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga hält an. Durch einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Darmstadt 98 feierte der Tabellenführer den fünften Sieg in Folge.

Emir Kujovic traf schon nach 85 Sekunden zum 1:0. Für Darmstadt, mittlerweile seit fünf Partien sieglos, vergab Aytac Sulu (4. Minute) kurz darauf den Ausgleich und Jan Rosenthal (30.) scheiterte nur knapp. Aber die Lilien hatten auch Glück, dass Fortunas Takashi Usami (15.) den Pfosten traf. In der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste den Druck, doch mehr als eine Chance von Marvin Mehlem (53.) gelang gegen passive Düsseldorfer nicht.