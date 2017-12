Anzeige

Fortuna Düsseldorf verliert gegen Nürnberg

In den ersten 45 Minuten war das Topspiel nicht unbedingt dauerhaft eines. Viele Fehler prägten das Geschehen, in dem die Düsseldorfer unter dem Strich aber das aktivere Team waren. Mit 0:2 (0:0) unterlag die Fortuna am Ende verdient, kassierte die zweite Heimniederlage in Folge und blieb damit im sechsten Spiel in Folge ohne Sieg. Der Begriff „Krise“ dürfte nun nicht mehr weggeredet werden können. mehr