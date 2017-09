Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf ist die Rückkehr an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Am Mittwoch gewann die Mannschaft von Friedhelm Funkel das Heimspiel gegen Jahn Regensburg mit 1:0 (0:0).

Drei Tage nach der ersten Saisonniederlage (1:3 gegen Fürth) markierte Emir Kujovic (54. Minute) den Siegtreffer für die Fortuna. Beide Teams präsentierten sich vor 19 380 Zuschauern laufstark, waren in der Offensive aber lange harmlos. Im zweiten Abschnitt agierte Düsseldorf druckvoller, Kujovic war aus kurzer Distanz im Anschluss an einen Freistoß erfolgreich. Der Regensburger Joshua Mees (68.) vergab die Chance zum möglichen Ausgleich.