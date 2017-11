Anzeige

Die Fortuna hat ihre Form verloren. Das Team von Friedhelm Funkel verlor das Montagabendspiel der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Dynamo Dresden mit 1:3 (1:3) und wartet damit nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg. Zum Verhängnis wurde den Gastgebern vor 22.602 Zuschauern in der ESPRIT-Arena dabei eine völlig verschlafene Anfangsphase, in der die frechen Gäste aus Dresden schnell mit 3:0 in Führung gingen. mehr

Fortuna Düsseldorf ist nicht mehr Tabellenführer der 2. Bundesliga. Nach der 0:1 Niederlage in Ingolstadt zieht Holstein Kiel an der Düsseldorfern vorbei. mehr

27.599 Zuschauer im ausverkauften Revierstadion von Bochum sahen ein intensives Spiel, in dem Torchancen Mangelware waren und das am Ende beinahe folgerichtig mit 0:0 endete. Damit bleiben die Düsseldorfer drei Punkte vor Verfolger Holstein Kiel und sieben Zähler vor Rang vier. mehr

1:0 gegen Darmstadt - Fortuna Düsseldorf festigt Spitzenposition

Fortuna Düsseldorf festigt die Spitzenposition am elften Spieltag durch einen Heimsieg gegen Darmstadt. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel gewinnt am Ende mit 1:0. Goldener Torschütze war Kujovic, der bereits in der zweiten Minute per Kopf zur frühen Führung traf. mehr