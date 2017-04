Anzeige

Fotogalerie

Fortuna verliert 0:1 gegen 1860 München

Beim 0:1 gegen den TSV 1860 München bleiben die Düsseldorfer zum achten Mal in Folge ohne Sieg in der Arena. Es war die fünfte Niederlage im 13. Heimspiel der Saison. Aigner (1860 München) nutzt in der 55. Minute die erste Chance der Gäste zum Tor. Auch in der Schlussphase blieb die Fortuna bemüht,... mehr