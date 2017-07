Niko Gießelmann gibt gegen Eintracht Braunschweig sein Zweitliga-Debüt im Trikot von der Fortuna. Wir sprachen mit dem 25-Jährigen.

Herr Gießelmann, die Saison fängt für Sie direkt mit einem Derby an. Wie heiß sind sie, als gebürtiger Hannoveraner gegen Braunschweig antreten zu können?

Niko Gießelmann: Das ist schon etwas Besonderes, das erste Heimspiel in der Arena gegen diesen Gegner zu erleben. Mein erstes Spiel für Hannover war in der B-Jugend-Bundesliga in Braunschweig, und da habe ich auch noch den Siegtreffer erzielt. Es wäre schön, wenn mir das jetzt wieder gelingt, wenn es auch kein spektakuläres Tor war.

Wie gut ist Ihre Mannschaft vorbereitet?

Gießelmann: Das ist alles sehr gut gelaufen, die Integration ins Team ist mir ebenfalls sehr leicht gefallen. Uns hat sportlich in den Testspielen gegen Brighton, Brünn und Charleroi nur die Effizienz vor dem Tor ein wenig gefehlt. Das müssen wir verbessern. Auch solche Abwehrfehler dürfen wir uns nicht leisten, wenn wir gewinnen wollen. Schaffen wir das, werden wir ein gutes Spiel machen.

Was halten Sie persönlich von einer Dreierkette?

Gießelmann: Das ist schon als Option angesprochen worden, als ich hierhin gekommen bin. Das ist eine gute taktische Variante, weil wir die Spielertypen dafür haben, die das gut spielen können. Wir sind aber letztlich auf kein System völlig festgelegt. Es ist wichtig, dass wir flexibel sind. Das gehört zum modernen Fußball dazu.