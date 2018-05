Düsseldorf. Am 14. Juni startet die Fußballweltmeisterschaft in Russland. Mit dabei könnten auch Spieler der Fortuna sein.

Anderson Lucoqui und Gökhan Gül sind zusammen mit der U20-Nationalmannschaft, als Trainingspartner des deutschen Teams, Teil der Vorbereitungen auf die WM.

Im vorläufigen japanischen WM-Kader stehen die zwei Fortunen Genki Haraguchi und Takashi Usami. Für die Türkei wurden Kaan Ayhan und Neuzugang Kenan Karaman nominiert. Karaman wechselte von Hannover 96 zu den Düsseldorfern und erhielt einen Vertrag bis 2021.

In elf verschiedenen Städten wird bis zum 15. Juli gespielt. Deutschland trifft in Moskau zunächst auf Mexiko. Der weitere Spielplan zeigt, wann in der Vorrunde gespielt wird. red