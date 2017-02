In einem unansehnlichen Fußball-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga verliert Fortuna in Fürth mit 0:1. Zurück zum Spielbericht..

Michael Rensing, Torhüter der Fortuna: "Wir fragen uns auch, warum wir nicht so gut ins Spiel kommen. Immer wenn wir den Sieg mehr gewollt haben als der Gegner, oder zumindest gleich gut, sind wir immer als Sieger vom Platz gegangen."



Oliver Fink, Kapitän der Fortuna: "Wir nach dem Lautern-Spiel guter Dinge und wollten daran anknüpfen. Das ist uns nicht gelungen. Wir dürfen uns jetzt nicht aus der Bahn werfen lassen."



Friedhelm Funkel, Trainer der Fortuna: "Wir waren die deutlich aktivere Mannschaft in der 2. Hälfte. Da haben wir unsere Chancen gehabt, sie aber nicht genutzt. So verliert man so ein Spiel."



Janos Radoki, Trainer der SpVgg Fürth: "Beide Mannschaften haben versucht, den Gegner unter Stress zu setzen. Was unsere spielerische Leistung angeht, müssen wir uns dringend steigern."



Julian Schauerte, Verteidiger der Fortuna: "Wir haben eine schlechte Phase und müssen nun enger zusammenrücken."



Rouwen Hennings, Stürmer der Fortuna: "Wir haben zunächst zu langsam gespielt, und danach auch etwas Pech gehabt. Nach hinten ist es okay, vorne eben nicht."