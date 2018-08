Fortuna Düsseldorf möchte sich in der Fußball-Bundesliga etablieren. Der Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer soll wichtiger Baustein sein. Der Klub hat den seinen Vertrag am Freitag verlängert.

„Gekommen, um zu bleiben“. So ist es auf diversen Kanälen in sozialen Netzwerken in den „Hashtags“ (#gekommenumzubleiben) immer wieder zu lesen gewesen. In den vergangenen Wochen und Monaten. Seit dem Aufstieg in Dresden Ende April. Fortuna Düsseldorf ist zurück in der Fußball-Bundesliga, betritt heute Nachmittag (15.30 Uhr, Arena) nach fünfjähriger Pause ganz offiziell wieder die große Bühne. Die Fahrstuhl-Mannschaft der späten Neunziger, der liebenswerte und zugleich oft in Existenzangst schwebende Chaosclub von einst möchte sich etablieren. Im Millionengeschäft Bundesliga. Erstmals nach rund drei Jahrzehnten.

2012/13 gelang dies nicht. Damals endete eine 15-jährige Wartezeit. Die Fortuna war erstmals seit 1997 wieder erstklassig. Aber eben nur für eine Saison. Nach einer für einen Aufsteiger mit begrenzten pekuniären Mitteln formidablen Hinrunde (21 Punkte) stürzte das seinerseits von Norbert Meier trainierte Team ab. Zwei Siege in der Rückrunde. Abstieg. Nun ist der Klub bestrebt, aus dem vermeintlichen „Abenteuer“ etwas zu entwickeln, das gerne mit dem modernen Begriff der „Nachhaltigkeit“ verknüpft wird. „Wir wollen drinbleiben, egal wie“, diktierte der Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer zwischen Jubel-Party in Dresden und Trainingslager in Maria Alm in schöner Regelmäßigkeit in die Aufnahmegeräte der Medienvertreter.

Schäfer ist eine der handelnden Personen, die für den Aufschwung der Fortuna steht. Der 42-Jährige hat seit seinem Amtsantritt im März 2016 strukturelle und inhaltliche Veränderungen angestoßen sowie vorgenommen. Nicht immer wurde dabei Rücksicht auf Personen oder gewohnte Abläufe genommen. Nicht immer war das möglich, um einen Schritt nach vorne zu machen. Andererseits wurde das längst überfällige „Abschneiden alter Zöpfe“ in vielen Bereichen des Vereins auch wohlwollend zur Kenntnis genommen oder sogar begrüßt.

Am Freitag ließ die Fortuna verlauten, dass der Aufsichtsrat als Kontrollgremium das ursprünglich bis 2019 gültige Arbeitspapier mit einem Datum versehen wird. Schäfer ist nun bis zum 30. Juni 2021 an die Düsseldorfer gebunden. „Wir haben in den vergangenen erfolgreichen Jahren viel erreicht und wollen uns jetzt in der Bundesliga etablieren“, sagt Schäfer. „Ich freue mich sehr, dass ich diesen Weg weiter mitgestalten darf. Mir ist im Verein und in Düsseldorf von Anfang an eine hohe Anerkennung und Wertschätzung zuteilgeworden“, erklärt das Aufsichtsratmitglied der Deutschen Fußball Liga (DFL). Viel Vertrauen in Funkel, wenig Interesse an riskanten Transfers.