Die Gäste, die ihre vergangenen sechs Auftaktspiele allesamt verloren hatten, benötigten eine Weile, um sich von dem Rückstand zu erholen. Nach 57 Minuten stellte der FCA dann auf 1:1. Daniel Baier hatte sich in einem Zweikampf am Rande der Legalität gegen Raman durchgesetzt, Jonathan Schmids Hereingabe verwertete Hinteregger per Kopfball zum Ausgleich. Der Treffer hielt auch der Überprüfung durch Videobeweis stand, da offenbar kein Foul von Baier an Raman vorgelegen hatte.

Der erst am Mittwochabend von Funkel zur Nummer 1 im Tor erkorene Michael Rensing hatte zunächst mehr zu tun als sein Gegenüber Fabian Giefer, der einst selbst im Oberhaus für die Fortuna aktiv war. Rensing, der nach einem Jahr sein Pflichtspiel-Comeback zwischen den Pfosten gab, rettete bei der besten Möglichkeit der Augsburger hervorragend. Innenverteidiger Martin Hinteregger hatte in der 18. Minute aus der Distanz abgezogen. Rensing, schon auf dem Weg in die andere Ecke, konnte den Versuch gerade noch parieren.

Dann ging es los. Doch es dauerte rund eine halbe Stunde, bis die Gastgeber ihre Nervosität abgelegt hatten. Um 16.10 Uhr erreichte die Stimmung ihren vorläufigen Siedepunkt. Benito Raman erzielte den 1:0-Führungstreffer – zugleich der Pausenstand. Am Ende kehrte Ernüchterung ein. Nichts wurde aus der Wiederholung von 2012, als die Rot-Weißen zum Auftakt in der 1. Liga gegen den FC Augsburg gewannen. Das 1:2 (1:0) vor 40 996 Zuschauern war ein vermeidbares Resultat aus Sicht der Fortuna.

In der Folge entwickelte sich ein passables Bundesligaspiel, in dem beide Mannschaften zwar nicht ins volle Risiko gingen, aber trotzdem die Entscheidung suchten. Diese gelang dann den Gästen. Rückkehrer André Hahn, in den vergangenen vier Jahren in Mönchengladbach und Hamburg aktiv, sprang beim Kopfballduell höher als Niko Gießelmann und überwand Rensing zum 2:1 für die Fuggerstädter (76.). Funkel zog mit Lukebakio den letzten Joker, die Fortuna drückte auf den Ausgleich. Kaan Ayhan setzte einen Kopfball (88.) über die Latte, mehr war nicht mehr drin. In den Schlussminuten reklamierten die Düsseldorfer zwei Mal einen Handelfmeter. Vergeblich.

Stimmen zum Spiel

„Wir sind gut in die Partie gekommen. Dann wurden wir zu passiv. In der zweiten Hälfte war es ein ausgeglichenes Spiel. Wir waren in der zweiten Hälfte nicht zwei Tore besser, deshalb sind wir sehr glücklich, endlich mal ein Auftaktspiel gewonnen zu haben.“

Manuel Baum, Trainer des FC Augsburg

„In der zweiten Hälfte hätten wir unsere ersten Möglichkeiten nutzen müssen. Danach war es ein offener Schlagabtausch. Wir haben es nicht geschafft, die beiden Flanken jeweils so abzuwehren, dass wir kein Gegentor erhalten. Unter dem Strich steht eine Niederlage. Mit der Leistung kann man aber zufrieden sein. Wir haben gezeigt, dass wir in der Bundesliga mithalten können.“

Friedhelm Funkel, Trainer der Fortuna