Mit dieser Mannschaft geht Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf in die neue Saison - klicken Sie sich durch das Team. mehr

Die Profis von Fortuna Düsseldorf waren am Sonntag auf der größten Kirmes am Rhein. mehr

Zum Start der neuen Spielzeit feierte am Samstag die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf zusammen mit den Fans ein großes Straßenfest am Flinger Broich. mehr

Neun Tage vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf seine zweite Testspielniederlage innerhalb der Vorbereitung kassiert. mehr

Fortuna hat das zweite Testspiel während des Trainingslagers gewonnen. In St. Ulrich am Pillersee bezwang die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel den FC Zbrojovka Brünn mit 1:0. Kapitän Oliver Fink schoss den Siegtreffer. Neuzugang Havard Nielsen feierte sein 45-minütiges F95-Debüt. mehr

Fortuna Trainingslager: Tag 7 in Maria Alm - Wandertour statt Rasenspiel

Cheftrainer Friedhelm Funkel wollte mit seinem Team am Montag hoch hinaus. Zum Wochenstart ging es auf den Berg. Am Morgen stand noch eine intensive Trainingseinheit für die Fortuna-Elf auf dem Plan, am Nachmittag wurden die Stollenschuhe gehen mehr oder weniger bergtaugliche Treter getauscht. Die... mehr