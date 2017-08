Düsseldorf. Die DFL hat am Mittwochmittag die Spieltage 9 bis 16 in der zweiten Bundesliga terminiert. Die Fortuna muss dreimal am Montagabend antreten. Die Partien gegen Duisburg und Dresden sind allerdings zuhause.

Gegen Darmstadt spielt Düsseldorf am Freitag, die weiteren Partien sind zweimal am Samstag und zweimal am Sonntag. red