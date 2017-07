Düsseldorf. Der Deutsche Fußball-Bund hat die erste Runde des DFB-Pokals terminiert. Demnach tritt die Fortuna in der ersten Runde bei Arminia Bielefeld am Samstagabend, 12. August, um 18:30 Uhr an.

Wie im Vorjahr wurde das Erstrundenspiel der Fortuna für Samstagabend um 18:30 Uhr angesetzt. Damals gewannen die Rot-Weißen beim Drittligisten FC Hansa Rostock souverän mit 3:0. Nun trifft die Mannschaft von Cheftrainer Friedhelm Funkel auf den Liga-Konkurrenten Arminia Bielefeld. red