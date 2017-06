Schlimmer hätte es für das Team von Friedhelm Funkel kaum kommen können. Bielefeld heißt der Gegner in der 1. Pokalrunde.

Düsseldorf. Sebastian Kehl war diesmal die männliche Glücksfee bei der Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals in der ARD-Sportschau. Und immerhin schaffte der Ex-Nationalspieler es, die Fortuna nicht dem MSV Duisburg zuzulosen, der es mit dem 1. FC Nürnberg zu tun bekommt. Auch Hansa Rostock (gegen Hertha), Rot Weiß Essen (gegen Gladbach) und die Würzburger Kickers (gegen Werder Bremen) blieben dem Team von Friedhelm Funkel diesmal in der ersten Runde erspart. Und es dauerte mal wieder, bis die Fans der Fortuna endlich erlöst wurden.

Obwohl es eine wirkliche Erlösung dann doch nicht war. Sebastian Kehl loste die Fortuna nach Bielefeld. Natürlich mussten die Düsseldorfer den höchstklassigen Gegner erwischen, der im Topf der Kleinen lag. Schlimmer konnte es also vom Namen her nicht kommen. In der Liga hat die Fortuna zuletzt am 21. April dieses Jahres noch mit 1:2 auf der Alm verloren. Andererseits ist die Begegnung auch eine Chance, noch besser in die Zweitliga-Saison zu kommen, weil es ein Spiel auf höherem Niveau geben wird, als wenn Fortuna bei einem Sechstligisten hätte antreten müssen.

Im Pokal gab es die Begegnung übrigens noch nie. In der Liga ist die Bilanz der Fortuna in der Stadt, die es eigentlich nicht gibt, relativ bescheiden. In 21 Partien auf der Alm konnte die Fortuna nur dreimal als Sieger den Platz verlassen. Im November 2010 gelang in der 2. Liga der letzte Erfolg in Westfalen. Thomas Bröker hatte beim 2:0-Erfolg damals die beiden Tore jeweils auf Vorlage von Patrick Zoundi erzielt. Damals bereits für Fortuna dabei war Oliver Fink. Olivier Neuville und Ex-Fortune Sebastian Heidinger standen damals in der Arminia-Elf.

Rutemöller: Eine bessere Leistung als zuletzt wird dort nötig sein

Die erste Reaktion von offizieller Seite der Fortuna war auch nicht gerade von Begeisterung geprägt. „Direkt in der ersten Runde des DFB-Pokals einen Liga-Konkurrenten zugelost zu bekommen, ist alles andere als attraktiv“, sagte Sportvorstand Erich Rutemöller. „Als Zweitligist ist Arminia Bielefeld sicherlich eine der schwierigsten Aufgaben, die wir hätten bekommen können.“ Auch Rutemöller dachte an den Auftritt der Fortuna und an die unglückliche Niederlage im April zurück. „Nun bekommen wir immerhin schnell die Chance, dort eine bessere Leistung zu zeigen. Das wird nötig sein, um eine Runde weiter zu kommen. Das muss natürlich unser Ziel sein.“, sagte Rutemöller.

Vizekapitän Adam Bodzek kommentierte das Los folgendermaßen: „Das ist natürlich kein einfaches Spiel in Bielefeld, wobei Begegnungen bei einem Drittligisten auch nicht automatisch einfacher sind“, sagte der Mittelfeldspieler. „Wenn wir in die zweite Runde wollen, müssen wir eine sehr gute Leistung in diesem Pokalspiel abrufen.“

Termin

Spielplan Die erste Runde im DFB-Pokal wird am Wochenende von Freitag, 11. August, bis Montag, 14. August, ausgetragen. Zwei Spieltage der 2. Bundesliga sind dann absolviert. Ligastart ist zwischen dem 28. und 31. Juli 2017. Der Spielplan der 2. Bundesliga wird am 29. Juni, drei Tage nach Trainingsbeginn der Fortuna, veröffentlicht.