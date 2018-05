Fortuna hat es allen Zweiflern bewiesen, dass sie den Aufstieg nicht allein mit Glück geschafft hat. Letztlich war das Spiel eine Demonstration der Klasse dieser Mannschaft, die es zuvor nicht immer in der Saison geschafft hatte, Dominanz und Effektivität, Leidenschaft und sportliches Talent in ein positives Ergebnis umzumünzen. In Nürnberg war es ein echtes Spitzenspiel zum Saisonabschluss in einer stimmungsvollen Atmosphäre. Dass es letztlich zum Titel und zur Meisterprämie gereicht hat, war die Krönung einer starken Saison mit vielen Höhen, aber auch einigen Tiefen. Nun gilt es, sich gut vorzubereiten auf eine schwierige Saison in der Bundesliga. Aber mit dieser Moral ist einiges möglich. Mannschaft, Clubführung und Fans erscheinen wieder wie eine Einheit. Von einem neuen Familiengefühl zu sprechen, wäre jedoch noch zu früh. Das müsste sich dann erst in möglichen Krisenzeiten als ein solches erweisen.