Düsseldorf. Es ist vollbracht. Der Aufstieg in die Bundesliga ist für Fortuna Düsseldorf ein riesiger Erfolg. Dem zu Ehren hat die bekannte Düsseldorfer Band Halbangst ein Musikvideo gedreht. Szenen vom Europapokalsieg gegen Liverpool aus dem Jahr 2021 sind noch nicht dabei, wie die Band scherzhaft in ihrer Pressemitteilung verrät, allerdings aktuelle Bilder aus den Jubel-Spielen in Nürnberg, Dresden und gegen Kiel. Auch verschiedene andere Schauplätze in Düsseldorf werden in dem Video zu sehen sein.

Den Song hatte die Band das erste Mal am Rosenmontag in der Düsseldorfer Altstadt gespielt. Damals hatte Campino zugehört und dem Stück mit einer Anmerkung noch den letzten Feinschliff gegeben. Und so ist der Sänger der Toten Hosen auch in den Video zu sehen, dass in der Nacht zu Montag auf YouTube erscheint. red

