Sandhausen gehörte in der Vergangenheit nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern von Fortuna Düsseldorf. Doch nach sieben Punkten aus drei Spielen zum Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga fuhr die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen zum Spitzenspiel ins Hardtwaldstadion, um sich mit dem ebenfalls noch ungeschlagenen SVS zu messen. Nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte und einem späten Treffer des eingewechselten Rouwen Hennings (90.) nahmen die Rot-Weißen beim 2:1 (0:1) sogar alle drei Zähler aus Baden-Württemberg mit, bleiben mit zehn Punkten aus vier Spielen weiterhin ungeschlagen und grüßen von der Tabellenspitze.

Gegenüber dem 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern begann die Fortuna auf drei Positionen verändert. Für Kapitän Oliver Fink rückte Adam Bodzek ins zentrale Mittelfeld, im Angriff erhielt Rouwen Hennings eine Pause. Für ihn rückte Emir Kujovic in die erste Elf. Dass Raphael Wolf im Tor den verletzten Michael Rensing vertreten würde, war bereits seit einigen Tagen klar. Bemerkbar machten sich zunächst aber weder die Neuen in der Startformation, noch ihre Mitspieler. Der Fortuna fehlte in den ersten 45 Minuten jedwede Durchschlagskraft. Das Tor von Sandhausens Schlussmann Marcel Schuhen geriet nur einmal halbwegs in Bedrängnis. Kujovic (40.) bekam bei seinem Kopfball jedoch keinen Druck auf den Ball. Die Gastgeber hingegen spielten mutiger und gingen in der 22. Spielminute auch in Führung. Nach einem sehenswerten Angriff und Vorarbeit von Philipp Klingmann köpfte Lucas Höler unbedrängt zum Führungstreffer für den SVS ein.

Nach dem Seitenwechsel fand die Fortuna endlich besser ins Spiel. Der bis dahin beste Angriff der Gäste endete nach Flanke von Jean Zimmer auf dem rechten Fuß von Ihlas Bebou, der nach 51 Minuten den Ausgleich erzielte. Spätestens nach dem Tor hatte die Fortuna nun Vorteile. Doch beinahe wäre der SVS wieder in Führung gegangen. Klingmann hatte den Torschrei bereits auf den Lippen, als Wolf mit einem sensationellen Reflex den erneuten Düsseldorfer Rückstand verhinderte (59.).

In der Schlussphase setzte Funkel mit der Einwechslung von Rouwen Hennings auf einen dritten Stürmer. Und Fortunas bester Torschütze der vergangenen Saison scheiterte nach Vorarbeit von Bebou aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Schuhen (80.). Kujovic (83.) hatte wenig später ebenfalls noch eine passable Gelegenheit. Als alles bereits auf ein Remis hindeutete legte Hennings noch einen letzten Sprint hin und vollendete eiskalt zum Siegtreffer.