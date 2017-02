Viel spricht dafür, dass die Fortuna am Samstag in Fürth mit derselben Startelf wie gegen Kaiserslautern spielt. Der Kontrakt von Bebou würde sich damit automatisch verlängern.

Düsseldorf. Fragen zur Aufstellung beantwortet Friedhelm Funkel bei Pressekonferenzen vor Spielen der Fortuna in den meisten Fällen nie eindeutig. Das ist in der 2. Fußball-Bundesliga genauso üblich wie im Oberhaus oder der Regionalliga. Die Trainer wollen sich nicht in die Karten schauen lassen und schon gar nicht dem Gegner wichtige Personalien verraten. Am Donnerstag aber machte der 63 Jahre alte Übungsleiter gewissermaßen eine Ausnahme. „Dem Einsatz von Kaan Ayhan stand nie etwas im Wege. Er ist kerngesund“, sagte Funkel und reagierte damit auf Berichte unter der Woche, dass die Bronchitis des türkischen Nationalspielers sich gar zu einer Lungenentzündung entwickelt habe.

Letztlich ist es aber wiederum auch nicht überraschend, dass ein gesunder Kaan Ayhan Teil der Startformation am Samstag am Ronhof sein wird. Über die Position des 22-Jährigen darf bis zum Anpfiff vielleicht noch spekuliert werden. Gegen Kaiserslautern agierte der ehemaliger Schalker als Innenverteidiger. Da Alexander Madlung aufgrund von Rückenproblemen die Reise nach Franken gar nicht erst mit angetreten hat, dürfte Ayhan aber erneut an der Seite von Kevin Akpoguma im Abwehrzentrum auflaufen anstatt im Mittelfeld zu agieren. „Kreative Innenverteidiger sind auch nicht so schlecht“, sagte Funkel auf die spielerischen Fähigkeiten Ayhans angesprochen und gab damit dann auch einen entscheidenden Hinweis auf die Position.

Unstrittig ist die Position von Rouwen Hennings. Der Stürmer, der inzwischen seit 906 Spielminuten auf einen Treffer wartet, steht für den Trainer nicht zur Diskussion. „Rouwen arbeitet gut. Er weiß, dass er das Vertrauen von mir und der Mannschaft hat. Irgendwann wird er sein Tor machen. So lange er solche Leistungen wie zuletzt bringt, spielt er auch“, stellte Funkel, der wohl mit derselben Formation wie gegen Kaiserslautern beginnen wird, unmissverständlich klar. Beim 1:1 gegen den FCK gehörte der 29-Jährige zu den besten Fortunen, ging viele Wege und arbeitete unermüdlich für das Team. Im Abschluss fehlt jedoch weiterhin das Glück, wenngleich Hennings zuletzt nicht gerade regelmäßig mit präzisen Flanken oder Pässen in Szene gesetzt wurde.

Funkel wünscht sich Verbleib des togolesischen Nationalspielers

Beinahe ebenso sicher wie die Nominierung von Hennings für die Startformation ist ein weiterer Einsatz von Beginn an für Ihlas Bebou. Der Kontrakt des togolesischen Offensivspielers würde sich damit automatisch um ein Jahr verlängern, da es sein 20. Einsatz in dieser Spielzeit wäre. „Das ist ein Nebeneffekt“, erklärte Funkel. „Ob er bleibt, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen. Ich würde es mir wünschen.“ Bebou selbst hatte kürzlich gegenüber der WZ geäußert, dass er „nicht traurig wäre“, wenn er noch ein weiteres Jahr in Düsseldorf spielt. Sein erklärtes Ziel ist und bleibt aber die Bundesliga. Ein Verkauf im Sommer scheint nach wie vor realistisch – sofern ein Bundesligist tatsächlich die von der Fortuna geforderte Ablösesumme bezahlt.