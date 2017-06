Mit der Auslosung der ersten Runde wirft die neue Saison ihre Schatten voraus.

Düsseldorf. Ab Sonntag ist die alte Spielzeit im Profifußball endgültig Geschichte. Mit der Auslosung zur ersten Hauptrunde im DFB-Pokal in der ARD-Sportschau (18 Uhr) wirft die neue Saison mehr als ihre Schatten voraus. Und wie immer traäumen alle teilnehmenden Vereine auf ein Finale in Berlin. Der Auftakt ist wie immer das Fest der Amateurvereine. Im einen Topf sind die 18 Bundesliga-Clubs und 14 Zweitligisten. Im Topf der Kleinen“ befinden sich neben Arminia Bielefeld auch die drei Zweitliga-Aufsteiger MSV Duisburg, Jahn Regensburg sowie Holstein Kiel. So kann es also passieren, dass es zu Duellen von zwei Zweitliga-Clubs kommt. Die anderen 28 Clubs spielen entweder in der 3. Liga oder sogar wie Aufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen in der Verbandsliga. Damit sind die Würtemberger der Verein, den sich alle Zweit- und Erstligisten wünschen, um eine sportlich möglichst einfache Aufgabe bei einem Sechsligisten zu haben.

Fortunas Trainer wünscht sich ein sportlich machbares Los

Wenn Friedhelm Funkel gefragt wird, welchen Gegner er sich wünscht, werden seine Ex-Vereine 1860 München (Regionalliga Bayern), der MSV Duisburg und Hansa Rostock (3. Liga) nicht zu seinen ersten Antworten zählen. „Sportlich machbar und möglich nicht so weit weg“, lautet die Ansage des Cheftrainers von Fortuna Düsseldorf. Also müssen es Energie Cottbus oder der in der vergangenen Saison von Ex-Fortuna-Chef Dirk Kall geführte Chemnitzer FC nicht unbedingt sein. Zudem sind ja auch noch weitere Gegner aus dem diesmal ganz gut vertretenen Fußball-Westen in der Lostrommel. Der SC Paderborn, der TuS Erndtebrück (Regionalliga West) und der Bonner SC wären möglich.

Auch ein erneuter Besuch bei Rot-Weiß Essen wie vor zwei Jahren würden aus Fortuna-Sicht nicht das schlimmste Los darstellen. Eine Revanche beim Regionalligisten TuS Koblenz nach dem Ausscheiden vor sieben Jahren wäre etwas, was in der ersten Runde, die zwischen dem 11. und 14. August ausgetragen wird, Sinn ergeben würde. Etwas mehr Sorge würde den Verantwortlichen ein neuerlicher Besuch in Würzburg machen. Beim aktuellen Zweitliga-Absteiger schied die Fortuna im August 2014 unter unrühmlichen Umständen mit 2:3 nach Verlängerung aus. Immerhin reichte es in den beiden vergangenen Jahren für die Fortuna zum Sprung in Runde zwei. Ein wenig mehr darf es dieses Jahr schon sein.