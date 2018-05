Mit dieser Mannschaft geht Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf in die neue Saison - klicken Sie sich durch das Team. mehr

Anzeige

Fotogalerie

Düsseldorf als Meister zurück in Bundesliga

Fortuna Düsseldorf kehrt als Meister in die Fußball-Bundesliga zurück. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel fing am letzten Spieltag der 2. Bundesliga den 1. FC Nürnberg noch von der Tabellenspitze ab. Die Düsseldorfer drehten am Sonntag einen 0:2-Rückstand und gewannen mit 3:2 (1:2). mehr