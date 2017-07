Andre Hoffmann bedankt sich auf diesem Weg bei den Fans. Der 24-Jährige hat sich in der zweiten Saison für die Fortuna hohe Ziele gesetzt. Aber auch er muss sich anbieten.

Düsseldorf. Andre Hoffmann ist regelrecht heiß auf die neue Spielzeit. Der Ex Hannoveraner ist seit einem halben Jahr bei der Fortuna und kam nur auf sechs Einsätze sowie einen Treffer (und eine Rote Karte). Nun möchte er zum Stamm- und Führungsspieler werden. Wir sprachen im Trainingslager mit Andre Hoffmann.

Hallo, Herr Hoffmann, uns und den Fans ist aufgefallen, dass Sie beim Training eine lange Hose tragen, warum?

Andre Hoffmann (lacht): Es muss schon extrem warm sein, dass ich eine kurze Hose anziehe. Ich fühle mich so sicherer und habe ein besseres Gefühl, wenn die Muskeln so geschützt sind. Es ist also kein Mode-Gag.

Apropos Gefühl, wie fühlen Sie sich nach einem halben Jahr als Fortune?

Hoffmann: Das halbe Jahr war schon turbulent. Nach der guten Ausgangslage der Vorrunde wurden wir den Ansprüchen in der Rückrunde leider nicht mehr gerecht. Wir hatten nicht mehr die Konstanz und haben es verpasst, zum richtigen Zeitpunkt einen Dreier einzufahren. Wir sind so unnötig in den Abstiegskampf geraten, auch wenn wir es dann als Mannschaft mit Bravour gelöst haben. Für mich war die Verletzung in der Vorbereitung mit dem Muskelfaserriss sehr unglücklich. Sonst hätte ich sicherlich ein paar Spiele mehr gemacht. So habe ich mich hinten angestellt und war da, als ich gebraucht wurde. Letztlich war es so okay. Jetzt geht es mit einem guten Gefühl weiter.

Was muss sich verbessern in der kommenden Saison?

Hoffmann: Es geht darum, dass wir uns als Mannschaft weiter entwickeln müssen. Es interessiert also nicht in erster Linie, was jeder Einzelne besser machen muss, das ergibt sich dann automatisch. Wir wollen insgesamt besser hinten rausspielen, mehr Ballbesitz haben und mutiger verteidigen. Auch ich selbst bin jetzt durch mehr Training und Spiele einfach weiter. Nichts ist wichtiger, als einen Rhythmus zu haben. Da bin ich jetzt deutlich besser unterwegs.

Die Situation in der Abwehrzentrale hat sich durch die Abgänge von Akpoguma und Madlung verändert. Heißt das, Andre Hoffmann hat seinen Stammplatz sicher?