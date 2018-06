Düsseldorf. Der 25-jährige Mittelstürmer ist der vierte externe Neuzugang für Die U23 der Fortuna Düsseldorf. Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Zuvor spielte er bei der Fortuna Köln, im Sommer geht es dann in die Landeshauptstadt. Angefangen hat Falahen 2009 bei der Jugend des SC Freiburg, wo er erfolgreich die U17, U19 und die U23 durchlief. Im Sommer 2017 ging es für den 25-Jährigen dann nach Köln, wo er an 15 Drittligaspielen beteiligt war. In der Regionalliga West unterstützt Amir Falahen nun die Fortuna Düsseldorf. red