31-Jähriger soll danach Führungsspieler in der U 23 werden.

Düsseldorf. Dass Adam Bodzek über das Saisonende hinaus das Trikot von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf tragen würde, war unlängst bekannt. Am Mittwoch bestätigte der Verein die Fortsetzung der Zusammenarbeit nun offiziell. Der Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Darüber hinaus beinhaltet der Kontrakt des 31-Jährigen, der bereits in seiner siebten Saison das Fortuna-Trikot trägt, eine optionale Anschlussvereinbarung über zwei Jahre als Führungsspieler der U 23.



Seit über sechs Jahren ist Bodzek inzwischen für die Düsseldorfer aktiv. In dieser Zeit hat er 169 Pflichtspiele (fünf Tore, acht Vorlagen) bestritten. „Die Fortuna ist nicht nur ein ganz besonderer Verein, sie ist auch seit vielen Jahren ein sehr wichtiger Bestandteil in meinem Leben“, sagt Bodzek. „Deshalb freut es mich sehr, dass das auch in Zukunft der Fall sein wird. Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass er mir schon jetzt signalisiert, mich auch nach der Profikarriere zu unterstützen.“



Den Höhepunkt erlebte er 2012, als er maßgeblich am Aufstieg in die Bundesliga beteiligt war. In der laufenden Saison stand Bodzek in 20 Pflichtspielen auf dem Feld.



„Adam Bodzek gehört mit seiner Persönlichkeit und seiner Präsenz auf dem Platz zu den Säulen unseres Teams. Als unumstrittener Führungsspieler ist er auch abseits des Rasens ein wichtiger Baustein unseres Weges“, wird Trainer Friedhelm Funkel in einer Vereinsmitteilung zitiert. Red