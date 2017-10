Raman und Neuhaus erzielen beim 2:0-Erfolg in Bielefeld die Treffer.

Bielefeld. Fortuna Düsseldorf hat den Rhythmus in der Länderspielpause nicht verloren. Der Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga gewann am Samstagmittag vor 21554 Zuschauern mit 2:0 (1:0) auf der Bielefelder Alm und baute seinen Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz damit vorerst auf acht Punkte aus.

Auch im zehnten Spiel der Saison schickte Trainer Friedhelm Funkel eine personell veränderte Mannschaft auf den Rasen. Für Julian Schauerte und Robin Bormuth rückten Lukas Schmitz und André Hoffmann in die erste Elf. Marcel Sobottka, der während der Länderspielpause nicht in vollem Umfang trainieren konnte, konnte erwartungsgemäß auflaufen.

Die Fortuna kam gut aus den Startblöcken und hatte in Person von Benito Raman (7.) und Rouwen Hennings (10.) die ersten Gelegenheiten. Immer wieder überbrückte der Tabellenführer mit langen Bällen und schnellem Umschaltspiel das Bielefelder Mittelfeld. Nur im letzten Viertel des Platzes fehlte es an Genauigkeit. So auch bei Ramans zweitem Abschluss nach 28 Minuten.

Das änderte sich wenig später. Nach einer Balleroberung von Kapitän Oliver Fink setzte Rouwen Hennings mit einem sehenswerten Zuspiel Benito Raman ein. Und die Leihgabe von Standard Lüttich behielt die Nerven und schob nach 35 Minuten zu seinem zweiten Saisontor und dem 1:0 ein.

Offenes Spiel nach dem Seitenwechsel

Nach der Pause wurde die Arminia stärker und hatte zunächst mehr Torabschlüsse, inklusive zweier Treffer, die zurecht wegen Abseitssituationen keine Anerkennung durch Schiedsrichter Tobias Stieler fanden.

Dann besann sich die Fortuna wieder und hatte durch Jean Zimmer, Rouwen Hennings und Benito Raman innerhalb weniger Sekunden eine Dreifach-Chance (54.).

Nun klappten beide Teams endgültig das Visier hoch. Als Bielefeld mehr riskieren musste, konterte die Fortuna entscheidend. Lukas Schmitz spielte einen Pass von der linken Außenbahn in den Rücken der Abwehr, wo Florian Neuhaus seine ganze Klasse unter Beweis stellte, drei Gegenspieler sowie Bielefelds Torhüter Stefan Ortega aussteigen ließ. Am Ende dieser hervorragenden Szene stand das 2:0 (76.). Es war die Entscheidung in einem überdurchschnittlichen Zweitligaspiel mit verdientem Sieger.