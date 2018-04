„Uns geht es darum, möglichst guten Support durch unsere Fans zu erhalten“, ist das Credo des Vereins. Da verzichtet die Fortuna gerne auf leicht erzielbare höhere Einnahmen, um die Fans weiterhin hinter sich zu haben. „Das ganze System wurde ja auch in Zusammenarbeit mit unseren Anhängern entwickelt. Und wir wissen, dass wir unseren treusten Fans gerade in dieser und der vergangenen Saison sehr viel zu verdanken haben“, sagt Schäfer, der für die Zuschauer, die nur zu den Spitzenspielen kommen wollen, allerdings eine Preiserhöhung beziehungsweise einen Topzuschlag ankündigt. „Das würde sich aber für diejenigen, die eigentlich immer kommen, über die gesamte Spielzeit regulieren, da Begegnungen mit nicht so attraktiven Gegnern dafür günstiger sind.“ Zudem werden die Preise für die Dauerkarten in den anderen Kategorien um 10 Prozent angehoben. Die Preise für die Einzelspiele werden jeweils vor dem Vorverkauf der jeweiligen Spiele festgelegt.

Auch in Sachen Dauerkarten hat die Fortuna eine genaue Vorstellung entwickelt. Die Vergabe der Karten wie auch bei den Einzel-Tickets wird nach dem bewährten Muster abgewickelt, in denen die Mitglieder und Dauerkarteninhaber zuerst berücksichtigt werden, bevor die Tickets in den freien Verkauf gehen. Das heißt, dass im Vorfeld der besonderen Spiele wohl wieder die Mitgliederzahl ansteigen wird, damit die Chance, Tickets zu erhalten, größer wird. So war es in der Vergangenheit geschehen, vor dem Pokalspiel der Fortuna gegen Borussia Dortmund am 20. November 2011, als der Run auf die Karten selbst BFVB-Fans dazu bewog, Fortuna-Mitglied zu werden. Damals gab es in einem Monat einen Zuwachs von 1100 Mitgliedern. Die Fortuna hatte am Samstag 21 200 Mitglieder. Seit dem Aufstieg gab es 200 Neuanmeldungen. In der Bundesliga wird bei einer Zahl von 30 000 Dauerkarten der Verkauf gestoppt, um noch genügend Eintrittskarten in den Tagesverkauf geben zu können. In Sachen Eintrittskarten ist Fortuna also bereits für die Bundesliga gerüstet. Das „Dankeschön“ an die Fans ist jedenfalls keine schlechte Idee. Die Dauerkarten sind auch ab sofort im freien Verkauf.